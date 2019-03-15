بلا قيود مع امحمد خداد رئيس لجنة العلاقات الخارجية في جبهة البوليساريو

أكد امحمد خداد رئيس لجنة العلاقات الخارجية في جبهة البوليساريو أنّ اجتماع المادة المستديرة الثاني بشأن الصحراء الغربية المتنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو سينعقد في جنيف يومي 21 و22 مارس/ آذار الحالي. ووصف خداد اجتماع المائدة المستديرة الذي انعقد في ديسمبر الماضي في جنيف برعاية الأمم المتحدة بمشاركة المغرب والجزائر وموريتانيا بأنه بداية للحوار بالرغم من أنه لم يتطرق للقضايا الجوهرية. واعتبر خداد قرار مجلس الأمن الدولي في أبريل من العام الماضي بتحديد مهمة بعثة الأمم المتحدة (مينورسو) ستة أشهر ،أمرا ايجابيا لأنه يجعل قضية الصحراء الغربية المتنازع عليها مع المغرب أمراً حاضرا لدى الأمم المتحدة ويسرٍّع وتيرة البحث عن حل سياسي للقضية حسب رأيه.

يبث برنامج "بلا قيود" يوم الأحد الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت غرينيتش ويعاد بثه خلال الأسبوع. يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج السابقة على الرابط التالي .