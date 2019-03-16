"أحب وأكره.. لماذا لا أدري ؟" أبيات ألهمت ضيف إكسترا في أسبوع

في هذه الحلقة من إكسترا في أسبوع ضيفنا اليوم أستاذ اللغة والأدب اللاتيني وطالب الفلسفة السعودي الوليد عادل .. نناقش المجهود الذي يتطلبه التقديم للجامعات الكبيرة ونتعرف على أهمية دار "لاسكالا" الايطالية للأوبرا؟ كما نسأل لماذا يغلب الذكور الإناث في الرواية العربية؟ المزيد معي بسمة كراشة
ضيف إكسترا في أسبوع أستاذ اللغة والأدب اللاتيني وطالب الفلسفة السعودي الوليد عادل
- 16 مارس/ آذار 2019
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