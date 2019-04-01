تطبيق ينبه المريض لأخذ جرعات الانسولين في الوقت والمكان المناسبين

زياد علامة، شاب لبناني يعاني من مرض السكري، يبتكر تطبيقاً ينبهه لأخذ جرعات الأنسولين في الوقت والمكان المناسبين.
يقدم التطبيق اقتراحاتللطعام وكمية السكر في طبق ما بناء على موقع المستخدم الجغرافي.
نسيم رمضان ينقل لكم من بيروت معلومات أكثر عن هذا التطبيق.
يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.
يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech
حساب البرنامج على تويتر هو :BBC4Tech@
حساب نسيم رمضان على تويتر: NassimBBC@
رابط التقرير الكامل على يوتيوب: https://youtu.be/QOIZ7-ZCKRg
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