بلا قيود مع اعمار الشيخ عضو المجلس الإستشاري للشؤون الصحراوية

قال اعمار الشيخ، عضو المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، إن مشكلة المغرب حول وحدته الترابية ليست مع الصحراويين، بل إنها تكمن في معاكسة الجزائر التي أنشأت جبهة البوليساريو وتريد أن تختفي وراء حق الشعوب في تقرير المصير حسب وصفه. وتساءل الشيخ عن عدم سماح الجزائر للاجئين الصحراويين في تندوف بممارسة حقهم في الإحصاء حتى يتم تحديد هويتهم. وأضاف الشيخ أن الجزائر هي الطرف الرئيسي في قضية الصحراء الغربية المتنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو. وأكد أن الصحراويين يعتبرون أنفسهم جزء من المغرب ويشاركون في تنمية ذلك الإقليم.

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