كل من يملك حسابا على مواقع التواصل الإجتماعي يستعمله أساسا بغاية التواصل، ولإرضاء فضوله في المجالات التي تعنيه، وأغراض في الغالب لا علاقة لها بالعنف أو الجريمة. لكن هذه الوسائل قد تتحول إلى سلاح فتاك بيد مجرم، كما منفذ هجوم كرايست تشيرش في نيوزيلندا الذي استخدم خدمة البث المباشرعلى الفايسبوك أثناء تنفيذ جريمته.

الدعوات لم تتوقف بضرورة تحمل أصحاب هذه المواقع من الشركات مسؤولياتها تجاه المحتوى المتطرف كما فعلت رئيسة وزراء نيوزيلاندا جاسيندا أردرن، وقد رد عليها فايسبوك بالقول إن البث المباشر لهجمات كرايتسشرش شوهد مئتي مرة قبل حذفه. وأنه حذف أكثر من 2.7 مليون نسخة من الفيديو.

لماذا تنتشر المشاهد العنيفة بسرعة على الإنترنت ؟ آلاء نبيل تحدثت إلى الدكتورة زاهرة حرب أستاذة الصحافة الدولية بجامعة لندن سيتي.