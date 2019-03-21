عندما تتحول قضبان السجن إلى أداة يد سلطة متسلّطة، يتحول الاعتقال التعسفي إلى وسيلة لإسكات الأصوات وطمس الحقائق والحقوق، فكيف يعيش المعتقل هذه التجربة خاصة إذا كان الاعتقال سياسياً، انتقاميا أو غير قانوني؟

في حلقة من جزأين، يتناول برنامج بي بي سي إكسترا التلفزيوني تجارب ومعاناة معتقلين سابقين، حوّلوا تجربة الاعتقال إلى أعمال فنية من خلال الصورة والكلمة والمسرح. ما هو الأثر الذي يتركه السجن على السجين؟ وكيف يستعمل السجن كوسيلة لتكميم الأفواه وإسكات حرية التعبير؟

صانع الأفلام الفلسطيني محمد خميس يلقي الضوء على تجربته في السجن الانفرادي في السجون الإسرائيلية، وكيف حول هذه التجربة إلى نص سيناريو تم تحويله إلى فيلم سينمائي.

ومن لبنان، يستعرض الممثل والكاتب المسرحي زياد عيتاني تجربة اعتقاله بتهمة مفبركة بالتعامل مع إسرائيل وإعادة تمثيل هذه التجربة على خشبة المسرح، أما الصحافي الجزائري سعيد بودور، فيتناول محاولة السلطة في التضييق على عمله الاستقصائي، حتى أودى به عمله الصحفي إلى الاعتقال بسبب كشفه ما لا ترغب السلطة في إخراجه إلى العلن.

تجول كاميرا بي بي سي إكسترا من المحيط إلى الخليج، وكأن المشهد يُلَّخص في سجن عربي كبير.