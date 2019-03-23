إكسترا التلفزيوني: الاعتقال التعسفي لإسكات الأصوات وتخويف العائلات

لسان حال أمهات المعتقلين: "لن أصدق موت ابني المعتقل حتى أرى قبره"... في الجزء الثاني من بي بي سي إكسترا عن المعتقلين السياسيين، نستضيف ونلقي الضوء على معاناة أهالي المعتقلين والمخفيين قسراً في السجون والكثير منهم لا يُعرف مصيرهم، أحياء أم أموات.

يكشف آدم، ابن الناشط الحقوقي البحريني نبيل رجب، ظروف اعتقال والده منذ ثماني سنوات، وسط مطالبات دولية بالإفراج عنه. أما الناشط الحقوقي عبدالله العودة، ابن الداعية السعودي سلمان العودة، المعتقل في السعودية، فيتحدث لبي بي سي إكسترا، عن ظروف والده في السجن الانفرادي، خصوصاً الصحية، معدداً تهم النيابة السعودية ضد الشيخ سلمان العودة، فما هي هذه الاتهامات؟

هبة مرايف، المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، تلقي الضوء على جهود المنظمة في توثيق الاعتقالات التعسفية في الدول العربية.

ترافق كاميرا بي بي سي إكسترا أمهات المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وتذهب إلى الجزائر مع أمهات المخفيين قسراً من دون معرفة مصير الآلاف منذ أكثر من عشرين عاماً، وإلى اليمن، حيث يختفي الكثير في سجون الأطراف المتصارعة هناك.

وتضم الحلقة معرضاً مصغّرا للمصور الفوتوغرافي طارق حداد والذي وثَّق من خلا صوره معاناة أهالي المعتقلين والمخفيين منذ الحرب الأهلية في لبنان منذ ما يقارب ثلاثة عقود.

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