الأفلام الوطنية: هل تغلب السياسة الفن؟

إحساس مضاعف بالمسؤولية انتاب المخرجة المصرية البارزة إنعام محمد علي لدى عملها على أفلام تروي تاريخ بلادها. فالمخرجة التي قدمت فيلمين وطنيين شهيرين هما حكايات الغريب و الطريق إلى إيلات ترى في هذا النوع من الأفلام ملكية عامة وإن كان الخيال يستخدم فيها لأغراض بعينها. في مقابلة مع منى سلمان من فريق بي بي سي في القاهرة تتحدث إنعام محمد علي عن دور الأفلام الوطنية، وتكشف حقائق عن بعض أشهر مشاهد "الطريق إلى إيلات" والطلب الذي قدمته المخابرات المصرية لصناعه.
مخرجة "الطريق إلى إيلات": "طلب منا إخفاء لحظات الضعف"
- 25 مارس/ آذار 2019
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