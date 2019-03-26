يحل علينا هذا الأسبوع، اليوم العالمي للمسرح والذي يصادف السابع والعشرين من شهر مارس آذار. ربما يمر هذا اليوم صعباً في العالم العربي الذي خفتت فيه أضواء المسرح لصالح وسائل ترفيه أخرى - البعض يتذكر تلك الأيام التي برز فيها نجوم المسرح مثل عادل إمام، ودريد لحام، والراحل عبد الحسين عبد الرضا. أجيال جديدة أتت بمحاولات لتجديد المسرح العربي، وللتعرف على ما مر به المسرح في مصر في العشرين عاما الماضية أعد برنامج بتوقيت مصر وثائقياً جديداً سيبث قريبا على شاشة بي بي سي. صانعة الفيلم حنان مسلم أجرت حوارات مع عدد من الشخصيات من ضمنهم الممثل الكوميدي محمد هنيدي والدكتورة أسماء يحيي الطاهر عبد الله مدرس المسرح في الجامعة الأمريكية وجامعة حلوان ..