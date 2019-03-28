لماذا مشى شباب من محافظات الأردن على الأقدام نحو ديوان الملك.

يواصل العشرات من أبناء المحافظات الأردنية اعتصامهم أمام الديوان الملكي في العاصمة عمان، لمطالبة الحكومة بإيجاد فرص عمل لهم في المؤسسات الرسمية الموجودة داخل محافظاتهم. لم يصل هؤلاء الشباب الى العاصمة بالقطار أو الحافلة بل مشوا على الأقدام من محافظاتهم في شمال وجنوب الأردن . ويقولون إنهم لن يعودوا إلى مدنهم بل سيظلوا في العاصمة حتى الحصول على أوراق رسمية من الحكومة بتوظيفهم في المؤسسات الرسمية. هذا رغم تعهدات الحكومة بتأمين فرص عمل مناسبة لكل واحد منهم خلال فترة قصيرة . المزيد في تقرير الصحفي في عمان محمد عدنان