ماذا ستقدم تقنيات الجيل الخامس أو ما يعرف بـ 5G؟

تترقب شركة "إريكسون" انتشار شبكات الجيل الخامس بما تحمله من نطاق أوسع لنقل البيانات على وجه العموم وتقليص فترة الاستجابة المتعلقة بالاتصال.

تعتقد الشركة ان الإنتاج باعتماد الذكاء الصناعي والتحكم عن بعد سوف يتطور بشكل كبير جداً نتيجة سرعة الاستجابة والتواصل باعتماد هذه التقنيات.

فما هي أهم الاستخدامت التي ستقدمها شبكات الجيل الخامس؟

يعرض البرنامج كل سبت 17:30 بتوقيت غرينتش.

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رابط التقرير الكامل على يوتيوب: https://youtu.be/i3zLpHrnHUY

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