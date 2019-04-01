يعمل علماء من جامعة اسطنبول للتقنية على تطوير بطاريات باستخدام السيليكون الذي يتمتع بقدرة أكبر بنسبة 20 بالمئة مقارنة ببطاريات الليثيوم.

داليا حيدر تطلعنا من اسطنبول على الأبحاث التي يجريها مطورو التقنية لإطالة عمر البطارية للاستخدامات اليومية الحالية والمستقبلية خاصة تلك المتعلقة بالسيارات الكهربائية.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

حساب البرنامج على تويتر هو :BBC4Tech@

حساب داليا حيدر على تويتر: daliahaidarBBC@

رابط التقرير الكامل على يوتيوب: https://youtu.be/AgEOKQUsb-M

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