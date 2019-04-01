تطوير بطاريات باستخدام السيلكيون
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تطوير بطاريات باستخدام السيليكون

  • 1 أبريل/ نيسان 2019

يعمل علماء من جامعة اسطنبول للتقنية على تطوير بطاريات باستخدام السيليكون الذي يتمتع بقدرة أكبر بنسبة 20 بالمئة مقارنة ببطاريات الليثيوم.

داليا حيدر تطلعنا من اسطنبول على الأبحاث التي يجريها مطورو التقنية لإطالة عمر البطارية للاستخدامات اليومية الحالية والمستقبلية خاصة تلك المتعلقة بالسيارات الكهربائية.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

حساب البرنامج على تويتر هو :BBC4Tech@

حساب داليا حيدر على تويتر: daliahaidarBBC@

رابط التقرير الكامل على يوتيوب: https://youtu.be/AgEOKQUsb-M

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