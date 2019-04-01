مواد دقيقة جدا بسماكة ذرة واحدة فقط لطلاء الاجسام بطبقة ذات سمات الكترونية فائقة القدرة
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مواد بسماكة ذرة واحدة لطلاء الاجسام بطبقة الكترونية

  • 1 أبريل/ نيسان 2019

يزور أنيس القديحي جامعة سانت أندروز الأسكتلنديةحيث يتم تطوير مواد دقيقة جداً بسماكة ذرة واحدة فقط لطلاء الأجسام بطبقة ذات سمات الكترونية فائقة القدرة.

يعرض البرنامج كل سبت 17:30 بتوقيت غرينتش.

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

حساب البرنامج على تويتر هو :BBC4Tech@

حساب أنيس القديحي على تويتر: @anees_alqudaihi

رابط التقرير الكامل على يوتيوب: https://youtu.be/Jvpbqy-pPk4

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