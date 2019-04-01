مواد بسماكة ذرة واحدة لطلاء الاجسام بطبقة الكترونية

يزور أنيس القديحي جامعة سانت أندروز الأسكتلنديةحيث يتم تطوير مواد دقيقة جداً بسماكة ذرة واحدة فقط لطلاء الأجسام بطبقة ذات سمات الكترونية فائقة القدرة.
يعرض البرنامج كل سبت 17:30 بتوقيت غرينتش.
يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech
حساب البرنامج على تويتر هو :BBC4Tech@
حساب أنيس القديحي على تويتر: @anees_alqudaihi
رابط التقرير الكامل على يوتيوب: https://youtu.be/Jvpbqy-pPk4
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