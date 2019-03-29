بلا قيود مع الدكتور عمر حمزاوي أستاذ العلوم السياسية والبرلماني المصري السابق

اعتبر الدكتور عمر حمزاوي أستاذ العلوم السياسية والبرلماني المصري السابق، الدفع بأهمية التعديلات الدستورية في مصر، أمراً مردوداً عليه،لأنّ صلاحيات رئيس الجمهورية في دستور 2014 الحالي، تجعل منه المسيطر الفعلي على السلطة التنفيذية وبصلاحيات واسعة.

وأضاف حمزاوي أنّ التعديلات الدستورية تضيف الى سلطات رئيس الجمهورية صلاحيات أخرى، تأخذ من صلاحيات السلطات القضائية حسب رأيه.

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