إكسترا التلفزيوني: مهرجان بي بي سي. عربي في نسخته الخامسة

مخرجون من تونس والعراق ومصر ولبنان وهنغاريا كانوا من ضمن الفائزين في مهرجان بي بي سي عربي 2019 الذي أقيم على مسرح راديو بي بي سي التاريخي في لندن.

فريق بي بي سي إكسترا التلفزيوني استعرض تجارب المخرجين وصانعي الأفلام في جولة مميزة على أهم معالم العاصمة البريطانية، حيث رافقت كاميرا البرنامج ضيوف الحلقة الأولى من التغطية الخاصة والتي تحاور المخرجين الشباب وتناقش مواضيع الأفلام في شوارع لندن.

على مدار ستة أيام، تم عرض أربعة وعشرين فيلماً ضمن فعاليات المهرجان، تطرقت مواضيعها لقضايا وأزمات المنطقة العربية، وتفاوتت مواضيع الأفلام الفائزة بين النقد السياسي الساخر والثورة والكوارث البيئية والحرب.

وصاحبت هذه العروض جلسات حوارية مع المخرجين، وحلقات نقاشية عن التحديات والتطورات في صناعة الأفلام والوثائقيات والإنتاج الصحفي.