ضيف إكسترا في أسبوع هو الممثل والكوميدي "وان هو تشونج " ويروي لنا تجربته كشخص بملامح آسيوية وهوية عربية وقصة والده الكوري ووالدته الفييتنامية وكيف ربياه في الأردن .. كما تحدثنا معه عن الأفلام الوطنية وأهمية المسرح بالنسبة إليه
ضيف إكسترا في أسبوع: الممثل والكوميدي "وان هو تشونج "
- 30 مارس/ آذار 2019
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