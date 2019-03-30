ضيف إكسترا في أسبوع: الممثل والكوميدي "وان هو تشونج "

ضيف إكسترا في أسبوع هو الممثل والكوميدي "وان هو تشونج " ويروي لنا تجربته كشخص بملامح آسيوية وهوية عربية وقصة والده الكوري ووالدته الفييتنامية وكيف ربياه في الأردن .. كما تحدثنا معه عن الأفلام الوطنية وأهمية المسرح بالنسبة إليه