نقاش في بريطانيا بعد دعوة وزير الصحة Matt Hancock إلى الإسراع بتعميم الفحوص الجينية الوقائية (الاستباقية) في أمراض السرطان الشائعة وأمراض القلب.

الوزير أعلن رأيه بعد نتائج فحص أجراه لنفسه في مستشفى خاص وكشفت نتائجه أنه أكثر عرضة لخطر الإصابة بسرطان البروستاتا، على الرغم من عدم وجود تاريخ عائلي للمرض.

هانكوك Hancock قال إن الاختبار الجيني التنبؤي الذي يقيم خطر الإصابة بـستة عشر مرضًا شائعًا ربما "أنقذ حياته"، واعتبر أن مثل هذه الفحوصات يجب أن تقوم بها هيئة خدمات الصحة الوطنية NHS. كما دعا إلى فتح نقاش وطني حول القضايا الأخلاقية المرتبطة بهذا النوع من الفحوصات والتي قد تكشف احتمال الإصابة بأمراض لا يمكن علاج بعضها.

بعض المعترضين يرون أن أهمية نتائج فحصوصات الحمض النووي DNA التنبؤية مبالغ فيها، وأن وجود نسب لاحتمال ظهور المرض لا تعني بالضرورة حتمية الإصابة به، وإن كانت الجينات حاملة له.

فما هو المرض الجيني؟ سألت بسمة كراشة أستاذ علم الجينات الوراثية ومدير مشروع قطر جينوم الدكتور سعيد إسماعيل.