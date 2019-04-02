يوم الأرض: مقتنيات فلسطنيين تروي حكايات التهجير.

"قول يا طير" عبارة فلسطينية دارجة تشير إلى الخبر الذي طال انتظاره و الحكاية التي يتبادلها الرواة, وهي أيضا عنوان مشروع يهدف إلى توثيق الذاكرة الفلسطينية من خلال جمع شهادات المهجرين في عام النكبة وعرضها من خلال أشكال وفعاليات مختلفة. معرض يحمل نفس الاسم "قول يا طير" يجوب عواصم عربية كان آخرها القاهرة. منى سلمان التقت الدكتورة فيحاء عبد الهادي مديرة مركز الرواة للدراسات الذي يوثق للتراث الفلسطيني عبر جمع الحكايات الشفهية وسألتها عن هذه الحكايات.
"خليه يروح، خليه يحكي عنه الطير"
- 2 أبريل/ نيسان 2019
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