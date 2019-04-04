بعد المعارك الطويلة التي عاشتها حلب تضررت الأبنية السكنية وتصدعت حتى بدأت تنهار فوق رؤوس ساكنيها.

نبدأ اليوم من سوريا. فبعد المعارك الطويلة التي عاشتها حلب تضررت الأبنية السكنية وتصدعت حتى بدأت تنهار فوق رؤوس ساكنيها. أكثر من تسعة آلاف مبنى مهدد بالسقوط في حلب وحدها. ومنها ما سقط بالفعل وأودى بحياة عائلات بأكملها. هذا الحال دعا إلى تشكيل لجنة السلامة العامة ومهمتها الكشف عن الأبنية المتضررة وإخلاء الساكنين فيها. أكثر من خمسمائة عائلة أخلوا منازلهم واتجهوا إلى سكن مؤقت.

التفاصيل في تقرير نغم قدسية مراسلة بي بي سي إكسترا في حلب .

و لمعرفة المزيد عن العلامات التي قد تشير الى عدم سلامة المباني تحدثت آلاء نبيل إلى شريف مراد أستاذ الهندسة الإنشائية بجامعة القاهرة