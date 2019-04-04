"دنيانا": عنف في البيئة المدرسية؟

ما هو العنف القائم على النوع الاجتماعي في البيئة المدرسية؟ ولماذا تزداد هذه الظاهرة خصوصا في البلدان التي تعاني من صراعات؟

من هم التلامذة الأكثر عرضة لهذا النوع من العنف؟ كيف يصف الشباب العنف ضد المرأة في العالم العربي؟

قصص كثيرة، وتجارب عدة من أكثر من ١٠ بلدان عربية كانت حاضرة ضمن برنامج "دنيانا" لهذا الأسبوع في حلقة شبابية وحيوية بامتياز. أبرز ما يميز هذه الحلقة هو التنوع في الجمهور وقصة إسراء المؤثرة جدا والتي وتدعو الى الأمل، لكل سيدة عربية تعرضت للعنف، أو تعاني من أي إعاقة جسدية، إسراء تغلبت على كل الصعوبات ونجحت في تحقيق هدفها وواصلت مسيرتها باتجاه الهدف.

“يشارك ندى عبد الصمد في هذه الحلقة يسرا محمد إعلامية وكاتبة صحفية من الكويت، سجى حسين عضو منصة أجورا للابتكار في النوع الإجتماعي من مصر، أماني عاروري قائدة فريق المناصرة في مركز المرأة للإرساد القانوني والإجتماعي من فلسطين. بالإضافة إلى عائشة الطبولي منسقة في منظمة “معا نبنيها” من ليبيا ومنية السملالي مشاركة في برنامج القيادات الشابة YPL من المغرب.

"دنيانا" الجمعة السابعة مساء بتوقيت غرينيتش على التلفزيون والحادية عشرة والنصف ظهرا بتوقيت غرينيتش على الراديو.