بلا قيود" مع عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن

عبّر عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، عن تقديرهم للرئيس عبد ربه منصور هادي كحاكم للشرعية اليمنية، وإن اختلفوا معه بشأن حكومته حسب قوله. وأوضح الزبيدي أنّ جزءا من حكومة هادي، ممثلا في حزب الإصلاح أو الإخوان المسلمين كما يصفهم، لا يعمل لصالح اليمن. وأضاف الزبيدي أنّ لحزب الإصلاح ارتباطات خارجية وأجندة خاصة به، إضافة إلى أنه لم يستطع أنْ يحقق تقدماَ على الأرض في محافظة صرواح التي لا تبعد عن صنعاء كثيراَ، بالرغم من الدعم الكبير الذي يجده من التحالف العربي على حد قوله.

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