علاج جديد لمرض تكيس الكلى قد يكون بديلاً للغسيل والزراعة

توصل علماء في مستشفى مايو كلينيك في الولايات المتحدة لعلاج يبطئ تقدم مرض تكيس الكلى الوراثي.

كان الدكتور فؤاد شبيب من ضمن الفريق الذي توصل لهذا العلاج.

تم استخدام تقنية حث الخلايا لإنتاج الخراجات لمحاولة التوصل لدواء قادر على الحد من تقدم المرض أو انعكاس نموه.

ويأمل العلماء أن يكون هذا العلاج بديلاً لغسيل وزراعة الكلى.

يعرض البرنامج كل سبت 17:30 بتوقيت غرينتش.

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رابط التقرير الكامل على يوتيوب: https://youtu.be/0XMru9l9vqI

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