جهاز للكشف المبكر عن الحشرات الضارة التي تغزو المواسم الزراعية

من لبنان يقدم لكم نسيم رمضان شركة ناشئة تدعى "IOTree" طورت شبكة لاسلكية للمصايد الذكية تعمل باستخدام الذكاء الإصطناعي ونظام التعلم العميق.

صمم الجهاز للكشف المبكر عن الحشرات الضارة التي تغزو المواسم الزراعية.

يستفيد المزارعون من هذا التطبيق عبر تلقي تقارير في الوقت الحقيقي والتحديثات عن أفضل الممارسات الزراعية للتعامل مع تلك الحشرات.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

حساب البرنامج على تويتر هو :BBC4Tech@

حساب نسيم رمضان على تويتر: NassimBBC@

رابط التقرير الكامل على يوتيوب: https://youtu.be/h8EY_m6okA4

للمزيد من الفيديوهات زوروا صفحتنا http://www.bbc.com/arabic/media

اشترك في بي بي سي http://bit.ly/BBCNewsArabic