أجهزة للتحكم بألعاب الفيديو لتسريع تعافي المرضى بعد الجلطات الدماغية

يزور أنيس القديحي مستشفى "تشيرينغ كروس" في لندن ليكتشف طريقة استخدام المرضى لأجهزة سهلة التصميم من أجل التحكم بألعاب الفيديو صممت خصيصاً لتدريبهم على تحريك أذرعتهم بعد الإصابة بجلطات دماغية.

يقول الأطباء أن تمارين الحركة تلعب دوراً كبيراً في تنشيط مناطق متضررة في الدماغ ما يسهم في تسريع تعافي المرضى بعد الجلطات الدماغية.

يعرض البرنامج كل سبت 17:30 بتوقيت غرينتش.

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

حساب البرنامج على تويتر هو :BBC4Tech@

حساب أنيس القديحي على تويتر: @anees_alqudaihi

رابط التقرير الكامل على يوتيوب: https://youtu.be/H7QeD36uWKI

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