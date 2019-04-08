روبوت يمكنه الوصول للأماكن الخطرة بدلاً من البشر

في 4تك لنا دائماً وقفة مع الشركات الناشئة سواء في الوطن العربي أو بلدان مختلفة من العالم.

في تركيا تزور داليا حيدر شركة فتية قامت بتصميم روبوت صغير الحجم على مبدأ مركبة أرضية مدرّعة.

الروبوت مخصص للاستخدام في عمليات الاستطلاع والوصول للأماكن الخطرة بدلاً من البشر.

يأمل مصممو الروبوت أن يتمكنوا في المستقبل من دمج نظامه بطائرات دون طيار للمساعدة في انتزاع الألغام ومكافحة الحرائق.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

حساب البرنامج على تويتر هو :BBC4Tech@

حساب داليا حيدر على تويتر: daliahaidarBBC@

رابط التقرير الكامل على يوتيوب: https://youtu.be/EQnJeteaoJQ

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