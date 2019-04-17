تطبيق لبناني يساعد ربات المنازل على بيع وجبات الطعام

في 4تك لا نزور فقط الشركات أو المعاهد العريقة في التكنولوجيا بل نستضيف أيضاً الشركات الناشئة التي تسعى لتكون ذات شأن في المستقبل.

هذا الأسبوع يزور نسيم رمضان بيروت ليلتقي مع شركة تدعى " Crave Home".

التطبيق الذي طورته الشركة يساعد ربات المنازل على العمل من داخل بيوتهم عبر تحضير وبيع وجبات الطعام.

يعرض التطبيق الوجبات للمستخدمين ويوصلها إلى أماكن تواجدهم.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

حساب البرنامج على تويتر هو :BBC4Tech@

حساب نسيم رمضان على تويتر: NassimBBC@

رابط التقرير الكامل على يوتيوب: https://youtu.be/t0PfaTanG5E

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