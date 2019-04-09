إكسترا التلفزيوني: كيف تحوّل فكرتك إلى شركة ناشئة؟

يناقش بي بي سي إكسترا التلفزيوني واقع الشركات الناشئة في الدول العربية، وما هي المراحل التي تمر فيها الشركات الناشئة وكيف تتحصّل على الدعم والتمويل؟

يواجه سوق العمل في الدول العربية واقعاً ضاغطاً على شريحة الشباب، فهل توجد لدى الدول العربية بيئة محفزة للشباب لتأسيس شركات ناشئة؟ وهل يمتلك رجال الأعمال عقلية الاستثمار في الشركات الناشئة؟

رائد الأعمال عماد الدين العروسي يلقي الضوء على قصة نجاح تأسيس شركة ناشئة في المغرب ويسعى من خلالها للتوسع في الخارج. ويحاور فريق البرنامج المختصة في دعم الأعمال الرائدة أريج الشكر، نائب رئيس بنك البحرين للتنمية، حول وسائل دعم وتمويل الشركات الناشئة وريادة الأعمال في البحرين ودول الخليج.

كاميرا بي بي سي إكسترا تسافر إلى مدينة فاس المغربية وتحديداً إلى دار "شوارة" للدباغة وكيف يمكن تحويل المنتجات التقليدية إلى علامات تجارية مميزة. وإلى الجزائر، قصة نجاح لشباب قاموا بتحويل سوق شعبي أسبوعي إلى موقع للتسوّق الإلكتروني. كما نستعرض في الحلقة تقريراً حول مدى معرفة الشباب العربي بالشركات الناشئة واختلاف عوامل نجاحها أو فشلها من بلد إلى آخر... مقارنة بالدول المتقدمة.