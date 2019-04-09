الدورة الشهرية هل تتطلب إجازة مرضية؟

في خطوة جريئة ولافتة، قررت إحدى الشركات المصرية المتخصصة في التسويق الإلكتروني إعطاء العاملات إجازة مدفوعة الأجر خلال فترة الحيض، ما يعني إضافة ما يصل إلى ثلاثة عشر يوماً لرصيد إجازاتهن السنوية. بحسب التعميم الذي أصدرته إدارة شركة Shark and Shrimp بات لكل عاملة حق المطالبة بإجازة في أول أو ثاني يوم من الدورة الشهرية ويمكن للموظفات العمل من المنزل إذا استدعت الحاجة إلي ذلك.

فما هي أعراض الدورة الشهرية، وهل يمكن أن تعيق المرأة عن أداء عملها؟ آلاء نبيل سألت الدكتور أحمد إسماعيل أستاذ واستشاري أمراض النساء.

سألنا عددا من النساء في مصر إذا كن يأخذن إجازة من عملهن أثناء فترة الطمث أو لا؟ وهل يقلقن إذا عرف زملاؤهن في العمل من الرجال أنهن خلال فترة الحيض؟

سألنا أيضا بعضاً من الرجال عن رأيهم في تخصيص إجازة مدفوعة الأجر للنساء خلال فترة الدورة الشهرية.