"بلا قيود "مع مطرف صديق علي، سفير السودان لدى بروكسل.

قال مطرف صديق علي، سفير السودان لدى بروكسل ،وأحد السياسيين البارزين في حزب المؤتمر الوطني، إنّ إعلان البشير تأجيل التعديلات الدستورية المتعلقة بإعادة ترشيحه في فبراير الماضي، كانت خطوة أولى ستعقبها خطوات أخرى. وأضاف صديق أنّ حزب المؤتمر الوطني سيختار مرشحه في مؤتمره الذي يتوقع انعقاده خلال الشهر الجاري حسب قوله .و عبّر صديق عن ثقته بأنّ البشير لن يترشح للرئاسة القادمة، الأمر الذي يسمح ببروز مرشحِين آخرٍين من حزبه أو الأحزاب الأخرى حسب تقديره.

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