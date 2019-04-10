إكسترا التلفزيوني: رغبةً في الجَمال... عمليات التجميل قد تتحول إلى كارثة

هل فكّرت بالقيام بعملية تجميل؟ إذا لم تكن قد قمت بذلك مسبقاً! في بي بي سي إكسترا نناقش الآثار والانعكاسات التي قد تنتج عن عمليات التجميل، نجاحاً أم فشلاً، في الدول العربية.

تستعرض الحلقة معاناة ياسين بولعسل بعدما تعرض لحرق على مستوى الوجه وبعض الأجزاء من جسمه، فحاول القيام بعمليات تجميل، وصل عددها إلى ٤٠ عملية وهو لم يكمل عقده الثالث بعد، غير أن الأمر تحوّل من حروق إلى كارثة بسبب العمليات.

أخصائية العلاج النفسي نهى مايكل تلقي الضوء على الآثار النفسية وهل يجب على الأشخاص استشارة معالج نفسي قبل إجراء أي عملية جراحية تجميلية؟ وما هي الأسباب الأكثر رواجاً عند النساء للقيام بعمليات التجميل؟

تذهب كاميرا بي بي سي إكسترا إلى الأردن وترافق عائلة شابة أردنية، أدى تمسكها بحلم أن تصبح أجمل إلى نهاية مأساوية بسبب عملية تجميل.

وفي حوار مقتضب ـ سينشر كاملاً على مواقع التواصل الاجتماعي لبي بي سي إكسترا - مع الأخصائي في جراحة التجميل الدكتور الحسن التازي، نتعرف على عمليات التجميل عند الرجال والفرق بينها لدى النساء، والمضاعفات التي قد تسببها هذه العمليات.

كما يستضيف فريق البرنامج في الاستديو عارض الأزياء والممثل الأردني "مو باير"، الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي، موجهاً دعوته، من خلال هذه المواقع، إلى الشباب لتحسين المظهر من خلال عمليات التجميل.