"دنيانا": الشركات الناشئة... فرص واعدة؟

في “دنيانا” نتحدث عن الشركات الناشئة في العالم العربي وأهميتها في خلق فرص عمل للشباب العربي وما هي العوائق أمامه لاستخدام التكنولوجيا لإنشاء هذا النوع من الشركات؟ هل هي عوائق مالية؟ هل هو غياب الاستثمارات والتمويل؟ أم أن اللغة هي العائق؟ وهل من جهد لتعريب التكنولوجيا كي تدخل شريحة أوسع من الشباب العربي فيها؟ وهل تشكل هذه الشركات الناشئة منفذا أساسيا لدخول الشباب الناشئ إلى سوق العمل؟ في “دنيانا” أيضا نتابع نقاش الذكاء الاصطناعي الذي يتطور كل يوم حتى باتت الروبوتات لا تشخص الأمراض فقط إنما تتقدم بإمتحانات جامعية وحتى تكتب المقالات! كما نناقش في حلقة هذا الاسبوع ذكورية هذا المجال لناحية عدد النساء المنخرطين في هذه الأبحاث. يشارك ندى عبد الصمد في حلقة هذا الاسبوع مجموعة من نساء قلائل يعملن في هذا المجال وقد وصلن إلى أدوار واسعة في شركات عالمية، كليلى سرحان من لبنان وهي مديرة إقليمية في “Microsoft” العالمية ، سلمى الحريري من مصر وهي أيضا خبيرة في شؤون الشركات الناشئة ومديرة لإحداها، أسمهان الزين رئيسة الرابطة اللبنانية لسيدات العمل من لبنان وهي تشارك من خلال تلك الرابطة في تمويل مشاريع نسائية لإنشاء شركات ناشئة.

"دنيانا" الجمعة السابعة مساء بتوقيت غرينيتش على التلفزيون والحادية عشرة والنصف ظهرا بتوقيت غرينيتش على الراديو.