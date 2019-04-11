قال تجمع المهنيين السودانيين إنه يرفض بيان القوات المسلحة ويطالب المتظاهرين بمواصلة الاعتصام.

و بعد أيام من اعتصام المتظاهرين السودانيين أمام المقر العام لقيادة الجيش في العاصمة الخرطوم مطالبين بتنحي الرئيس عمرالبشير الذي حكم البلاد منذ قيامه بإنقلاب عسكري عام 1989، أعلن وزير الدفاع عوض بن عوف قرارت على رأسها ما وصفه بإقتلاع النظام و رأسه.

فكيف تلقى المتظاهرون بيان وزير الدفاع. سنستمع إلى اَراء من السودان ونبدأ بالناشطة والمصورة لنا هاجو الفاضل صاحبة صورة ألاء صلاح التي لقبت ب "أيقونة الثورة''. تحدثت إليها منال جوهر: