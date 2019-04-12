"بلا قيود" مع أحمد الفضل النائب في مجلس الأمة الكويتي

دعا أحمد نبيل الفضل النائب في مجلس الأمة الكويتي، إلى إشراك مجلس الأمة في اختيار الوزراء. واوضح الفضلُ أنّ رؤيته تتمثلُ في أنْ يقدم الوزيرُ المرشحُ خطةً وزارته أمام مجلس الأمة، لتتم الموافقة عليها أو رفضها بالتصويت عليها من قبل النواب، ومن ثم " تنالُ الحكومة شرعيتَها حتى قبل أن تبدأ" حسب تعبيره. وعبّر الفضل عن اعتقاده بأنّ الطريقةَ التي يدعو إليها في اختيار الوزراء، ستؤدي إلى نوع من تطوير الحياة السياسية في بلاده.

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