أغاني الأطفال: قصصها لا تتغير مع الوقت

أطلقت اليونيسف مؤخراً ألبوماً غنائياً يضم 11 أغنية كانت أنتجت عام 1976 بعد إعادة توزيعها وتنفيذها لتناسب أصوات الأطفال الذين سيؤدونها.

هذه الأغاني التي كانت منتشرة في سبعينيات القرن الماضي، حملت توقيع الموسيقار إلياس الرحباني الذي ألفها ولحنّها أثناء فترة الحرب في لبنان.

ابنه جاد الذي شارك في أداء تلك الأغاني عندما كان طفلاً، أعاد تنفيذها وأشرف على ورش عمل ضمّت حوالي 300 طفل من سوريا ودول الجوار تدربوا على الغناء قبل أن يسجلوها بأصواتهم.

سوسن صبوح تحدثت إلى جاد الرحباني المؤلف الموسيقي الذي أعاد توزيع وتنفيذ هذا الألبوم وسألته أولاً من أين أتت فكرة هذا المشروع؟