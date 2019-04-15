ولي العهد تحت المجهر
- 15 أبريل/ نيسان 2019
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وثائقيبي بي سي عربي "ولي العهد تحت المجهر" يكشف سلسلة من عمليات الاختطاف والاعتداء التي تعرض لها معارضون سعوديون داخل السعودية أو في أوروبا على حد سواء، بالإضافة لشهادة جديدة عن حالة وفاة لأحد المعارضين أثناء احتجازه قبيل عام من حادث مقتل خاشقجي.