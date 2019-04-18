في حلقة تتناول فضاء الروبوتكس، يلقي فريق برنامج بي بي سي إكسترا التلفزيوني الضوء على أهمية إدخال هذا المجال في برامج التعليم في الدول العربية.

نسلط الضوء مع ضيوف البرنامج، المختص في مجال الروبوتكس شربل نجّأر، ولبنى التاجي مؤسسة Fun Robotics، ورنا شميطلي مؤسسة "المهندس الصغير".

أما الروبوت "ناو" فيشارك في تقديم الحلقة وينهيها بالغناء والرقص.

يلقي برنامج إكسترا التلفزيوني الضوء على قصص إنسانية فريدة من حياتنا، نعيشها ونرويها للشباب العربي، أسبوعياً كل يوم ثلاثاء وخميس على شاشة بي بي سي عربي الساعة الخامسة والنصف بتوقيت غرينتش مساء.