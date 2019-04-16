جراح العراق: نساء يداوين آثار الحرب

خاض العراق في السنوات الأربعين الماضية ثلاث حروب مدمرة وشهد انقلاباً عنيفاً.

غزا العراق الكويت وتعرض للغزو من قبل تحالف دولي وعاش عقداً من الزمان في أحداث عنف مروعة، كما شهد شماله وجنوبه انتفاضتين قمعتا بقسوة.

وشهد العراق صراعا طائفيا ثم هجمات وعمليات من قبل ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية المتشدد.

تركت هذه السنوات الدامية أثراً عميقاً على الحالة النفسية لكثير من العراقيين.

ويُعتقد أن ثلث الأطفال العراقيين يعانون من مرض نفسي متوسط أو حاد.

يروي هذا الفيلم قصص أطفال وبالغين يعانون من إعاقات جسدية حادة نتيجة صدمات نفسية شديدة أدت إلى فقدانهم القدرة على التحدث أو المشي. كما يروي أيضاً قصص طبيبات وأخصائيين اجتماعيين وأطباء نفسيين يحاربون بشجاعة من أجل شفاء أبناء الأمة.

وثائقيات بي بي سي عربي تستكشف من خلال الفيلم الوثائقي، "جراح العراق الخفية"، المحن النفسية التي عصفت بالشعب العراقي.