يواصل أنيس القديحي جولته إلى معهد "إم أي تي" الشهير في الولايات المتحدة الأمريكية ويتعرف على مشروع لتطوير أرجل اصطناعية بتصميم سهل مكون من قطعة واحدة فقط أي دون مفاصل وبسعر لا يتجاوز عشرات الدولارات فقط.

يسعى الباحثون إلى تطوير النسخة الحالية من أرجل اصطناعية شائعة الإستخدام في الهند لتصبح اكثر مرونةوقابلة للإنتاج التجاري بدلاً من الإنتاج اليدوي الحالي وكذلك لأن تكون مقاومة للظروف الصعبة التي تنتج عن المشي بشكل مستمر في الحقول الزراعية الرطبة.

يعرض البرنامج كل سبت 17:30 بتوقيت غرينتش.

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

حساب البرنامج على تويتر هو :BBC4Tech@

حساب أنيس القديحي على تويتر: @anees_alqudaihi

رابط التقرير الكامل على يوتيوب: https://youtu.be/R_CT4JFnM3k

للمزيد من الفيديوهات زوروا صفحتنا http://www.bbc.com/arabic/media

اشترك في بي بي سي http://bit.ly/BBCNewsArabic