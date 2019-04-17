مقومات أسنان مصنعة من مواد حيوية ومطبوعة بطابعات ثلاثية الأبعاد

أجهزة تقويم الأسنان المعدنية التي نعرفها قد تختفي في المستقبل، وستحل محلها مقومات شفافة من الصعب ملاحظة وجودها.

ميزة هذه المقومات هي انها مصنعة من مواد حيوية ومطبوعة بطابعات ثلاثية الأبعاد.

داليا حيدر تصحبنا إلى إحدى عيادات طب الأسنان في إسطنبول لتطلعنا على هذه المقومات، وكامل طريقة تصميمها و طباعتها في المعامل لتصبح جاهزة للاستخدام من قبل المرضى.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

حساب البرنامج على تويتر هو :BBC4Tech@

حساب داليا حيدر على تويتر: daliahaidarBBC@

رابط التقرير الكامل على يوتيوب: https://youtu.be/071HPiGBL70

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