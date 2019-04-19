بلا قيود مع خالدة جرّار القيادية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

وصفت خالدة جرّار القيادية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، قوى اليسار الفلسطيني بعدم وضوح مواقفها أحياناَ. واضافت خالدة أنّ بعض القوى اليسارية ما كان ينبغي لها أن تشارك في الحكومة الفلسطينية التي شكلت مؤخرا، لما لقوى اليسار من رؤية جذرية حسب رأيها. واضافت خالدة أنّ القوى اليسارية التي شاركت في الحكومة لن تستطيع إحداث تغيير يذكر من الداخل، لأنّ الحل لن يكون من خلال الحكومة ، وإنما من خلال بناء وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية . ودعت خالدة أيضا إلى عدم التعاطي مع المشاريع المطروحة ومن بينها الانجرار في غزة للتهدئة الطويلة والاتفاقيات الثنائية حسب تعبيرها.

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