إكسترا التلفزيوني: قوارب الموت والهجرة غير الشرعية

رغم خطر الموت في البحر ورغم تكرر مشاهد الجثث على شواطئ شمال أفريقيا، لا يزال عدد كبير من الساعين للهجرة غير الشرعية يحاولون الفرار من بلدانهم.

الهجرة غير الشرعية، لها أسبابها وتداعيتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وهي لا شك تمثل إحدى مشاكل القرن الحالي. فهل ازداد هذا النوع من الهجرة في الدول العربية بعد عام ٢٠١١؟

نستضيف رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية في مصر لوران دي بوك، وهو متخصص في إدارة الهجرة ومكافحة الاتجار بالبشر، ونناقش معه أبرز أسباب الهجرة غير الشرعية في المنطقة وكيفية الحد منها، وما هو دور المنظمة في مكافحة الاتجار بالبشر والتوعية بمخاطرها.

المتحدثة الإعلامية باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا رولا الأمين، تسلط الضوء على دور المفوضية في تنظيم وسائل اللجوء لمن فرّوا من بلدانهم بسبب الصراعات والحروب وغير ذلك، والمساعدات في وقت يبلغ عدد اللاجئين والنازحين عشرات الملايين في جميع أنحاء العالم.

نرافق شابين تونسيين في محاولاتهما المتكررة لخوض غمار الموج والوصول إلى أوروبا على أمل إيجاد عمل وحياة أفضل... ولكن كل مرة تبوء محاولتهما بالفشل، ولن يتوقفا على تكرار المحاولة.

تذهب كاميرا بي بي سي إكسترا إلى إيطاليا وترافق لاجئ من المغرب غامر بعبور البحر من ليبيا إلى السواحل الإيطالية، ويسعى للحصول على الإقامة في مواجهة خطر الترحيل إذا لم تتم تسوية أوراقه.

وتستضيف الحلقة عبر اتصال فيديو نموذجاً لشاب سوري حقق حلم حياته بالالتحاق بالأولمبياد ضمن أول فريق أولمبي للاجئين.

ترقبوا حلقة مخصصة من بي بي سي إكسترا الثلاثاء المقبل تتناول الهجرة الشرعية وهجرة الأدمغة والعقول العربية.