ما الذي علينا فعله كي نتجاوز التجارب الصعبة؟
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هل يمكننا أن نتغلب على الإحساس بالظلم؟

  • 22 أبريل/ نيسان 2019

موجة جديدة من الجدل فجرها الأمير السعودي الوليد بن طلال بعد ظهور هو الأول له خارج المملكة منذ أن تم الإفراج عنه العام الماضي بعد احتجازه في فندق الريتز كارلتون في الرياض. بالنسبة للبعض جاء ظهور الوليد ليثبت حقيقة قوله الشهر الماضي إن "موضوع الريتز انتهى واندثر ولا قيمة له" فيما رأى آخرون أن هذا الظهور جاء ليعطي انطباعاً كاذباً بتمتع الأمير بحرية كاملة في التنقل والحركة خاصة وأنه جاء رفقة رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ المقرب من ولي العهد محمد بن سلمان.

فهل فعلاً تخطى الوليد بن طلال حادث الريتز كما قال وهل يمكن أن نتجاوز ما نمر به من مواقف صعبة ونضعها وراء ظهورنا؟ تقرير ياسمين أبو خضرة يحاول الإجابة.