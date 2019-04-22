ما الذي علينا فعله كي نتجاوز التجارب الصعبة؟

موجة جديدة من الجدل فجرها الأمير السعودي الوليد بن طلال بعد ظهور هو الأول له خارج المملكة منذ أن تم الإفراج عنه العام الماضي بعد احتجازه في فندق الريتز كارلتون في الرياض. بالنسبة للبعض جاء ظهور الوليد ليثبت حقيقة قوله الشهر الماضي إن "موضوع الريتز انتهى واندثر ولا قيمة له" فيما رأى آخرون أن هذا الظهور جاء ليعطي انطباعاً كاذباً بتمتع الأمير بحرية كاملة في التنقل والحركة خاصة وأنه جاء رفقة رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ المقرب من ولي العهد محمد بن سلمان.

فهل فعلاً تخطى الوليد بن طلال حادث الريتز كما قال وهل يمكن أن نتجاوز ما نمر به من مواقف صعبة ونضعها وراء ظهورنا؟ تقرير ياسمين أبو خضرة يحاول الإجابة.