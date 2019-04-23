شرائح إلكترونية بسماكة الخلية الواحدة لإنتاج شاشات رقيقة جداً

من الولايات المتحدة الامريكية حيث يطور العلماء في معهد "إم أي تي" تقنيات جديدة قادرة على إنتاج شرائح إلكترونية رقيقة جداً بسماكة الخلية الواحدة.

يقول الباحثون الذين التقى بهم أنيس القديحي بأن الجديد الذي يحققه هذا المشروع هو استخدام أسلوب جديد لعزل كل شريحة إلكترونية رقيقة بشكل سريع وقابل للتكرار الآلي ما يفتح الطريق لإنتاج شاشات رقيقة جداً بسماكة متناهية.

يعرض البرنامج كل سبت 17:30 بتوقيت غرينتش.

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

حساب البرنامج على تويتر هو :BBC4Tech@

حساب أنيس القديحي على تويتر: @anees_alqudaihi

رابط التقرير الكامل على يوتيوب: https://youtu.be/61-csp2TgD8

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