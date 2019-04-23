ما هي الجهود الدولية لتصنيع كمبيوترات أصغر حجماً ذات قدرات فائقة؟

فاز الأمريكيان جان فريشيه عالم تقنية المعلومات وألان بارد عالم الكيمياء الكهربية بجائزة الملك فيصل للعلوم لعام 2019.

وقد تمكن عشرون عالماً من الفوز بجائزة نوبل بعد فوزهم بجائزة الملك فيصل التي يعود تاريخها لأكثر من أربعين عاماً.

محمد طه زار المملكة العربية السعودية والتقى مع فريشيه وبارد حيث تم نقاش أكثر الجهود الدولية الرامية لتصنيع كمبيوترات أصغر حجماً ذات قدرات فائقة.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

عنوان البرنامج على تويتر هو :BBC4Tech@

صفحة محمد طه على تويتر: BBCTaha@

رابط التقرير الكامل على يوتيوب: https://youtu.be/MPr6iKFTRvM

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