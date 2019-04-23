تقنية لتنقية مياه الشرب الملوثة

نسعى في 4تك إلى التعرف على ابتكارات الشركات الناشئة وخاصة في الدول العربية .

وفي بيروت التقى نسيم رمضان بشركة ناشئة تقدم تقنية لتنقية مياه الشرب التي تعتبر مشكلة يعاني منها اللبناني بسبب تلوث الكثير من مصادر مياه الشفه.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

حساب البرنامج على تويتر هو :BBC4Tech@

حساب نسيم رمضان على تويتر: NassimBBC@

رابط التقرير الكامل على يوتيوب: https://youtu.be/hXEhVuenmTo

للمزيد من الفيديوهات زوروا صفحتنا http://www.bbc.com/arabic/media

اشترك في بي بي سي http://bit.ly/BBCNewsArabic