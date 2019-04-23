منتج صديق للبيئة يقوم بنفس عمل الفلين الأبيض

قبل أسابيع التقى نسيم رمضان بمجموعة من الشركات الناشئة في مجال التقنية في لبنان.

تحاول واحدة من هذه الشركات تقديم مساعدة في معالجة النفايات في لبنان والتدوير خاصة فيما يتعلق بكثرة استخدام الفلين الأبيض في المنتجات والعلب.

تحاول ذلك عبر منتج يقوم بنفس العمل لكنه صديق للبيئة يمكن أن يتحلل بعد إعادة استخدامه.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

حساب البرنامج على تويتر هو :BBC4Tech@

حساب نسيم رمضان على تويتر: NassimBBC@

رابط التقرير الكامل على يوتيوب: https://youtu.be/jz5kV3kr7aM

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