"بلا قيود "مع فاتحة سرور نائبة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في الصومال سابقا

قالت الدكتورة فاتحة سرور نائبة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في الصومال سابقا، إن حركة الشباب الصومالية تضم من يحملون فكرا معينا حسب وصفها، وآخرين فقراء اصبحوا جزءا منها لما توفره لهم الحركة من احتياجات كالغذاء وغيره. وأضافت فاتحة أنّ المشكلة التي تواجه الأمم المتحدة في الصومال حاليا، تتمثل في" أننا كأمم متحدة لم نشرك حركة الشباب في عملية بناء السلام" حسب قولها.

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