مواد داعمة للمنشآت لمنع انهيارها أثناء حدوث زلزال

الأبنية المقاومة للزلازل هي إحدى الحلول لمواجهة الهزات الأرضية المتكررة - والقوية في بعض الأحيان - التي تضرب مدينة إسطنبول.

يطور مهندسون في جامعة إسطنبول التقنية مواد داعمة للمنشآت يتضمن بعضها ألياف الزجاج والكربون المقاومة للحرائق.

داليا حيدر زارت كلية الهندسة المدنية في الجامعة لتطلعنا على طريقة مزج واختبار مقاومة هذه المواد لتقييم قوتها قبل استخدامها سواء في إنشاء الأبنية الحديثة أو تدعيم المباني الأثرية.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

حساب البرنامج على تويتر هو :BBC4Tech@

حساب داليا حيدر على تويتر: daliahaidarBBC@

رابط التقرير الكامل على يوتيوب: https://youtu.be/9eDWYW0_jOM

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