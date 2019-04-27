تتربع قضية البطالة على عرش القضايا التي تشغل بال الشباب العماني، والذي تشير إحصاءات البنك الدولي إلى أن نصفه تقريباً يجد نفسه بلا عمل على الرغم من اتخاذ السلطات إجراءات عدة للحد من البطالة.

نانسي النقيب وهالة صالح ناقشتا هذه القضية مع ثلاثة شباب عمانيين هم: مريم العامرية الرئيسة التنفيذية لمؤسسة "رؤية الشباب"، وتركي البلوشي مؤسس أول موقع إخباري في عمان إضافة إلى حليمة آل عبد السلام نجمة في موقع إنستغرام، وذلك ضمن حلقة خاصة من إكسترا في أسبوع من العاصمة العمانية مسقط.

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