إكسترا التلفزيوني: هجرة العقول، هل هي نعمة أم نقمة؟

في حلقة بي بي سي إكسترا، نواصل الحديث عن الهجرة مع التركيز على هجرة العقول والكفاءات حيث نحاول التعرّف على أسباب وتداعيات هذه الهجرة؟

نستضيف عبد القادر لطرش المختص في الهجرات العربية إلى الخارج ليحدثنا عن أسباب هجرة العقول. ويشاركنا الحوار في الاستديو خليل عبد السلام الذي هاجر من المغرب لمتابعة الدراسة في إحدى الجامعات، واختار لاحقاً أن يقتحم عالم الطبخ ويلقب اليوم بسفير الأكل المغربي.

كما نستقبل عبر اتصال فيديو جمال القفصي المدير العام لمركز مايكروسوفت الهندسي في أوروبا ليعرّفنا على رحلته الدراسية التي قادته لتولي هذا المنصب، وليشرح لنا أيضاً الأسباب التي دفعته لإنشاء مدرسة فرنسية خاصة في تونس.

لمشاهدة الحلقة السابقة من بي بي سي إكسترا عن الهجرة الرجاء زيارة هذا الرابط.